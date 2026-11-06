Представители 13 предприятий Подмосковья завершили обучение экспорту

Представители 13 предприятий Московской области защитили бизнес-проекты по итогам программы «Акселерация. Экспортный Мини-МВА». Они подготовили планы роста экспортной выручки и выхода на новые рынки, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Обучение длилось около двух месяцев и включало пять модулей: экспортную стратегию, анализ зарубежных рынков, предложения иностранным клиентам, маркетинг, цифровое продвижение и финансовое планирование. Отдельный модуль посвятили переговорам с учетом культурных особенностей партнеров.

Программу реализуют фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области и Школа экспорта Российского экспортного центра для действующих экспортеров, планирующих расширять рынки сбыта. Участники разбирали бизнес-кейсы, занимались практикой и индивидуально работали с экспертами. Итоговые бизнес-планы они защитили перед экспертной комиссией и смогут использовать для развития экспорта.

Обучение прошли производители промышленного оборудования, электротехнических приборов, строительных и изоляционных материалов, климатических систем, спецтехники, медицинских товаров и продуктов питания. Среди них — «АНТРАКС» из Фрязино, выпускающий приборы для электросетей и электростанций, «Юдикс» из Дмитрова с оборудованием для автоматизации производств, «Айско» из Раменского с климатическими системами для водного транспорта, кондитерские предприятия Чехова и Клина.

Мероприятия для экспортеров: https://exportmo.ru/events. Даты следует уточнять: они могут меняться по независящим от фонда причинам. Меры поддержки: https://export.invest.mosreg.ru/catalog. Поддержка предоставляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.