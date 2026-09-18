Предпринимательницы Подмосковья представят продукцию на выставке в Москве

Женщины-предприниматели, мастера и производители Подмосковья смогут представить товары и услуги на выставке-ярмарке «Руками женщины», которая пройдет 18–19 ноября 2026 года в Москве, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Международная выставка-ярмарка «Руками женщины» пройдет 18–19 ноября 2026 года в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России в Москве. Мероприятие состоится в рамках V Юбилейного Международного форума «Женщина третьего тысячелетия». Организатором выступает РОО «Интернациональный союз женщин».

К участию приглашают женщин-предпринимателей и самозанятых Подмосковья, работающих в сельском хозяйстве и пищевой переработке, сфере народных художественных промыслов, ремесел, дизайна, малого и среднего бизнеса, а также креативных индустрий. Проект существует более 10 лет и ранее был представлен на международных площадках.

Участницам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте выставки и подготовить презентацию продукции или услуг. Подробные условия размещены на сайте мероприятия. В министерстве отметили, что выставка позволит представить продукцию, расширить деловые контакты, найти партнеров, обменяться опытом и получить информационную поддержку в СМИ и социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“, — заявил Воробьев.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.