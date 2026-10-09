Предприниматели в Одинцове обсудили работу бизнеса в новых условиях

Межмуниципальный форум предпринимателей «Одинцово 2026: От диалога к совместным решениям» прошел 8 октября в выставочном центре «ВОЛИН-ЭКСПО». Участники обсудили правовые изменения, финансовую устойчивость и международное сотрудничество, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Форум организовали уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и Одинцовское отделение Московского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Участвовали представители прокуратуры, налоговой службы, профильных министерств, Банка России, фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона, Московской областной думы, администрации округа, деловых объединений и бизнеса.

После экскурсии по выставке «Бренды Подмосковья» участники работали в трех секциях. В правовой обсуждали адаптацию к изменениям 2026–2027 годов, регуляторную нагрузку, разъяснения требований, защиту самозанятых и занятых на платформах, демпинг и недобросовестную конкуренцию в закупках, налоговые отсрочки, имущественные налоги, автоматизированную упрощенную систему налогообложения и стоимость обязательных цифровых сервисов.

Финансовая секция охватила господдержку, банковские инструменты и риски. Обсуждались помощь бизнесу, пострадавшему от атак беспилотников на логистические объекты маркетплейсов, поддержка производителей оборудования и инвестиций в исследования и разработки, субсидии, лизинг и гранты. В аграрном блоке подняли вопросы вендинга, лицензирования продажи табака, споров о сельхозземлях, сбыта и дефицита кадров.

Представители Банка России и ведомств ответили на вопросы о приостановке операций, блокировке дистанционного обслуживания, применении 115-ФЗ и 210-ФЗ, ограничениях зарплатных проектов, расчетах с дружественными странами, сбоях кассовой техники и отраслевой специфике банковского комплаенса. Международная секция была посвящена Китаю, бизнес-миссиям, поддержке экспортеров и связям с азиатскими рынками.

На пленарном заседании подвели итоги и выделили запросы бизнеса. Обсудили мониторинг предприятий Банка России, учитывающий их положение, ожидания и риски при анализе экономики и принятии денежно-кредитных решений.

«Именно из таких обсуждений рождаются практические решения», — отметила и. о. уполномоченного Наталья Чудакова.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.