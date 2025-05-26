Предприниматели Подмосковья в понедельник могут присоединиться к марафону ФОМ

В понедельник фонд «Общественное мнение» проведет для предпринимателей марафон «5 лет Проекту СМБиз: результаты и достижения», приуроченный ко Дню российского предпринимательства. Подмосковных предпринимателей приглашают поучаствовать в марафоне, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Это мероприятие также приурочено к первому юбилею исследовательского проекта ФОМ, направленного на изучение особенностей малого бизнеса в России.

Программа марафона предусматривает выступления исследователей ФОМ, раскрывающих наиболее интересные аспекты проведенных исследований: «предпринимательская жилка», мотивы открытия собственного дела, виды кризисов в ведении бизнеса, классификация предпринимателей и другие значимые темы. Участники узнают не только об итогах исследований, но и о методиках, использованных для их получения.

Формат мероприятия — гибридный: возможна очная регистрация в офис ФОМ (ограниченное количество мест), либо дистанционное подключение посредством трансляции. Участие бесплатное.

Начало мероприятия запланировано на 17:00. Информацию о программе и порядок регистрации можно посмотреть по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.