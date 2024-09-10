Предприниматели могут получить субсидии на ведение бизнеса в Подмосковье

В Подмосковье работают пять видов субсидий для МСП. Регион активно привлекает новые предприятия. В 2023 году внедрили новую меру поддержки — субсидию на открытие бизнеса по франшизе, рассказала зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Франшиза и маркетплейсы

«Сейчас ты можешь получить 1 млн рублей, если открываешь федеральную франшизу, и до 2 млн рублей, если открываешь франшизу региональную», — заявила Екатерина Зиновьева на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Еще одна новая мера поддержки — субсидия на выход бизнеса на маркетплейсы. Подать заявку можно в любое удобное время. Регион компенсирует 50% затрат (до 500 тыс. рублей) предпринимателям, которые начинают продавать товары на маркетплейсах. По словам министра, этими мерами поддержки активно пользуются бизнесмены. В качестве примера она привела ООО «Центр интерьера» — компанию из Дмитрова, которая воспользовалась этой субсидией.

Модернизация и лизинг оборудования

С 2023 года выдаются субсидии на модернизацию и лизинг оборудования. Предприниматель получает до 50% от стоимости оборудования или первого лизингового платежа — до 5 млн рублей. В июле заявки подали 409 компаний. Из них отобрали 223, которые получат субсидии в сентябре.

«Что важно, здесь, как и во всех остальных субсидиях, подача заявки полностью через Инвестпортал и РПГУ в электронном виде в личном кабинете. Предприниматель видит извещение о том, что он выиграл, а дальше видит деньги на своем расчетном счете», — объяснила Зиновьева.

Она подчеркнула, что каждому предпринимателю направляется благодарность от лица губернатора за то, что он ведет бизнес в Подмосковье. Получателю субсидии желают успехов в дальнейшей работе.

Социальные и промышленные предприятия

Зиновьева подчеркнула, что социальный бизнес также связан со служением. Такие предприятия дают рабочие места людям с ограниченными возможностями и работают для детей, больных. Прием заявок на субсидию осуществлялся с 1 по 30 августа. Подмосковье возмещает до 85% от затрат размером до 2 млн рублей. В этом году заявки подали 330 предприятий.

107 компаний оставили заявки на гранты под расширение и открытие социального бизнеса, а также молодым предпринимателям, которым компенсируют 75% от затрат или от 100 до 500 тыс. рублей.

Со 2 сентября по 1 октября принимаются заявки на совместную с Минпромторгом РФ субсидию промышленным предприятиям. Они могут получить до 50% от стоимости оборудования — до 20 млн рублей. Мера поддержки ориентирована на средний бизнес.

Новый цифровой сервис

Министр отметила, что в 2024 году запустят еще один новый сервис для МСП — это проект по использованию искусственного интеллекта. В год сотрудники анализируют до 33 тыс. документов по субсидиям.

«Чтобы снизить трудозатраты, внедряем технологии компьютерного зрения. Машина будет сама считывать соответствия/несоответствия, давать подсказки. Планируем, что уже в октябре эту технологию внедрим в промышленную эксплуатацию», — заключила Зиновьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство 5 новых индустриальных парков — очень важная задача. Команда Мининвеста региона активно работает над привлечением новых предприятий и содействует развитию компаний.

«Наша большая <…> программа по строительству 5 новых индустриальных парков, а мы договаривались в сентябре их по возможности посетить, осветить, рассказать, пригласить соответственно новые компании, — все это очень важная, чувствительная работа», — сказал Воробьев.