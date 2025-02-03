Предпринимателей Подмосковья приглашают на вебинар по изменениям в сертификации

11 февраля центр «Мой бизнес» Московской области проведет бесплатный вебинар «Актуальные изменения в вопросах сертификации» для предпринимателей региона, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В рамках онлайн-встречи слушатели узнают о нововведениях в сфере сертификации товаров, о введении платы за внесение сведений о декларациях о соответствии, а также об отказных письмах, штрафах и мерах государственной поддержки. Спикером на вебинаре выступит Иван Великанов, руководитель отдела сертификации, метрологии и промышленной безопасности компании «Серконс Академия».

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 11 февраля. Начало в 11:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10:00 11 февраля. После регистрации участникам придет ссылка на подключение.

Поддержка бизнеса, в том числе образовательная, осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Актуальная информация о текущих и планируемых тренингах, вебинарах и программах обучения размещена на инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.