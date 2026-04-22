Предприятия Подмосковья получат до 20 млн рублей за оборудование

Прием заявок на субсидии для промышленных предприятий стартовал в Подмосковье. Компании могут компенсировать до 50% затрат на покупку нового оборудования, но не более 20 млн рублей на одного получателя, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В рамках программы поддержки предприятия Московской области могут вернуть часть средств, направленных на приобретение нового оборудования. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«В рамках программы поддержки предприятия Московской области могут компенсировать затраты, связанные с приобретением нового оборудования. Важное условие — оборудование должно быть включено в реестр российской промышленной продукции. Субсидия позволяет компенсировать до 50% затрат, но не более 20 млн рублей на одного получателя поддержки», — сказала Екатерина Зиновьева.

Затраты должны быть произведены не ранее 1 января 2024 года. Оборудование необходимо полностью оплатить и поставить на баланс предприятия, при этом срок его изготовления не должен превышать пяти лет.

Получатель субсидии обязан быть зарегистрирован в Подмосковье как юридическое лицо и вести на территории региона промышленную деятельность.

Подробные условия участия размещены на инвестиционном портале Московской области. Поддержка реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.