Предприятия обрабатывающей промышленности Королева отгрузили товаров на 23 млрд

Крупными и средними предприятиями Королева по итогам первого квартала 2024 года отгружено товаров, выполнено работ и услуг по всем видам экономической деятельности на сумму 41,5 млрд рублей. Темп роста составил 144,4% к аналогичному периоду 2023 года, рассказали в пресс-службе министерства экономики и финансов Московской области.

Важно, что более 55% продукции на сумму 23 млрд рублей отгрузили предприятия обрабатывающей промышленности Королева. В числе лидеров округа также организации профессиональной, научной и технической деятельности, которые выполнили работ и оказали услуг на сумму 10,3 млрд рублей, что в 2 раза выше сопоставимых показателей прошлого года.

Положительную динамику демонстрирует розничная торговля. За январь — март 2024 года ее оборот достиг 16,2 млрд рублей, увеличившись в 1,6 раза. Покупки онлайн составляют 9,9% розничного товарооборота.

По итогам января — февраля 2024 года (по последней оперативной информации) среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 16,7% и составила 103 тыс. рублей.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.