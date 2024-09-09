Предприятие в Коломне увеличит производство строительных смесей

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев встретился с генеральным директором ООО «Лаб Индастриз» Александром Зайцевым. Предприятие реализует в Коломне инвестиционный проект по строительству производственно-складского комплекса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В новом комплексе будут производить жидкие строительные смеси. В планах инвестора — установка четырех современных производственных линий. Их запуск позволит создать дополнительные рабочие места и выпускать до 30 000 тонн готовой продукции в год.

Ход работ и расширение производства глава городского округа Коломна Александр Гречищев обсудил с гендиректором ООО «Лаб Индастриз» Александром Зайцевым. Новый комплекс планируется ввести в эксплуатацию в этом году.

Завод по производству бетонных смесей был открыт в Коломне в 2003 году компанией «Хенкель Рус», которая в 2023 году сменила название на «Лаб Индастриз».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.