Убил и расчленил: женатый мужчина расправился с любовницей в гараже в Тольятти

В гараже в Тольятти обнаружили ужасающую находку — фрагменты тела женщины. Оказалось, что с жертвой расправился ее любовник — женатый мужчина, сообщает Baza .

По информации ГУ МВД России по Самарской области, преступление произошло в гараже на улице Комсомольской. Полицейские получили информацию и отправились на место, где и обнаружили фрагменты трупа. Погибшей оказалась женщина 1971 года рождения.

Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался владелец гаража, 54-летний местный житель, который ранее не был судим. 55-летняя женщина была любовницей женатого преступника.

Жена узнала о его отношениях на стороне и устроила скандал. Тогда мужчина выманил любовницу на разговор, который закончился убийством. Он расчленил тело, расфасовал по пакетам и спрятал в гараже. По информации «112», часть фрагментов он выбросил в водоем.

Задержанного доставили в отдел полиции, он дал признательные показания. Следователи продолжают мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Только за октябрь это минимум шестой случай убийства и расчленения тел в России. Ранее в Москве задержали бизнесмена, который расправился с сожительницей Еленой Церетели и ее дочерью. Он пытался избавиться от трупов с помощью мясорубки.

Другой случай произошел в Нижнем Новгороде. Дезертир забил монтировкой возлюбленную, затем убил ее дочь и мать. Последних он расчленил и пытался вывезти трупы, но машину остановили сотрудники ДПС.

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