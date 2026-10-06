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Lada стала «кабриолетом»: 2 человека пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Происшествия

Рано утром 6 октября на Старорязанском шоссе в Раменском муниципальном округе произошло ДТП. Легковой автомобиль Lada столкнулся с автобусом, в итоге два человека получили травмы, сообщает «МК: срочные новости».

В результате сильного удара машина превратилась в «кабриолет» — крышу пришлось срезать. Двое мужчин, 19 и 26 лет, находившихся в легковушке, получили тяжелые травмы.

Пострадавших госпитализировали. Медики делают все возможное, чтобы спасти им жизни и здоровье.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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