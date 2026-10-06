Lada стала «кабриолетом»: 2 человека пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье
Рано утром 6 октября на Старорязанском шоссе в Раменском муниципальном округе произошло ДТП. Легковой автомобиль Lada столкнулся с автобусом, в итоге два человека получили травмы, сообщает «МК: срочные новости».
В результате сильного удара машина превратилась в «кабриолет» — крышу пришлось срезать. Двое мужчин, 19 и 26 лет, находившихся в легковушке, получили тяжелые травмы.
Пострадавших госпитализировали. Медики делают все возможное, чтобы спасти им жизни и здоровье.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.