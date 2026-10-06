Lada стала «кабриолетом»: 2 человека пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье Происшествия 06 октября 2026 12:50

Рано утром 6 октября на Старорязанском шоссе в Раменском муниципальном округе произошло ДТП. Легковой автомобиль Lada столкнулся с автобусом, в итоге два человека получили травмы, сообщает «МК: срочные новости».