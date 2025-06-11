Предприятие Балашихи завершило пуско-наладку комплекса охлаждения кондитерских изделий

Балашихинское предприятие ООО «Технопул-Р», специализирующееся на производстве конвейерного и промышленного оборудования, успешно завершило пуско-наладочные работы нового комплекса для охлаждения кондитерских изделий. Этот инновационный спиральный кулер, спроектированный и изготовленный на площадке предприятия, обеспечивает естественное охлаждение продукции в производственном цехе без необходимости строительства изолированных помещений и установки специализированного холодильного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

Такой подход особенно эффективен для мучных кондитерских изделий, так как позволяет быстро снижать температуру продукта.

С момента своего основания в 2012 году, ООО «Технопул-Р» зарекомендовало себя как надежный партнер в проектировании и производстве нестандартного оборудования для пищевой промышленности. Предприятие реализовало более 500 проектов по всей территории России, среди клиентов — такие компании, как Мираторг, Магнит и Fazer.

Кроме производства конвейеров и комплексных линий для охлаждения, заморозки и выпекания, компания также занимается строительством зданий и разработкой багажных систем для аэропортов. За последние два года были успешно реализованы проекты в аэропортах Симферополь, Анапа и Омск. В дополнение к этому, предприятие активно развивает логистическое направление, оснащая сортировочные центры «Почты России» современным конвейерным оборудованием.

ООО «Технопул-Р» располагает собственной научно-производственной базой в г. о. Балашиха, что позволяет обеспечивать полный цикл от проектирования до производства индивидуального оборудования для каждого клиента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.