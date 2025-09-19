сегодня в 23:58

Правительство РФ увяжет число бюджетных мест в вузах с потребностями экономики

Правительство России утвердило новый порядок распределения бюджетных мест в высших учебных заведениях, напрямую увязав его с прогнозируемыми потребностями экономики в специалистах.

Согласно постановлению, опубликованному на портале правовой информации, общий объем контрольных цифр приема будет определяться на основе методики, учитывающей запросы работодателей и стратегические ориентиры развития страны.

Это означает, что количество бюджетных мест по конкретным направлениям подготовки будет зависеть от реального спроса на рынке труда — приоритет получат инженерно-технические, IT- и научные специальности, критически важные для реализации национальных проектов.

Документ также предписывает федеральным органам власти согласовывать квоты с учетом отраслевых потребностей, что позволит избежать перепроизводства невостребованных специалистов и сократить разрыв между образованием и экономикой.

