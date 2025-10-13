Повышенный план по демонтажу незаконных ларьков в Подмосковье выполнен на 80%

В Московской области специалисты выполнили повышенный план по демонтажу нестационарных торговых объектов (НТО) почти на 80%. Изначально был менее амбициозный план, который фактически уже исполнен, сообщил заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин.

На совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов обсудили вопросы работы по ликвидации объектов НТО за три квартала этого года.

Духин отметил, что сначала в регионе был менее амбициозный план, который фактически уже выполнен. Поэтому в июле власти договорились об увеличении плана.

«Сейчас практически уже 80% от увеличенного плана выполнено. <…> Это 2846 демонтированных объектов», — сказал зампред правительства региона.

По его словам, на этот год осталось еще 754 объекта. При этом в Подмосковье есть округа, которые могут посоревноваться в быстроте выполнения дополнительного плана. Также Духин назвал лидеров: Одинцовский округ, Мытищи, Балашиха, Люберцы, Подольск и Красногорск.

Ранее губернатор Московской области отметил важность трансформации нестационарной торговли.

По словам Воробьева, инициатива от Подмосковья по трансформации НТО нашла поддержку, и в продолжение этой политической поддержки в первом чтении в Госдуме был принят соответствующий законопроект.

