Помидоры в России за неделю подорожали почти на 6% на фоне конфликта в Иране

На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана в России за первую неделю марта почти на 6% подорожали помидоры. Об этом свидетельствуют данные Росстата, сообщают « Известия ».

Рост цен совпал с запретом Тегерана на экспорт продовольствия, под который попало более 60% поставок в РФ. По информации экс-замминистра сельского хозяйства Леонида Холода, в начале марта прекратились прямые поставки перцев, огурцов и баклажанов. На данный момент реализуются остатки, что и привело к подорожанию.

Эксперт Андрей Бархота отметил, что часть томатов, ввозимых как азербайджанские, на деле могут быть из Ирана. При этом доля Ирана в импорте помидоров невелика — около 4%. В списке основных поставщиков — Азербайджан, Турция, Грузия, страны Средней Азии и Китай.

Заметнее ситуация отразилась на других категориях: Иран обеспечивал до 90% импорта сельдерея и фисташек, 75–80% баклажанов и киви, около половины сладкого перца. Как уточнил завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов, красный перец уже подорожал на 43%, желтый — на 58%.

