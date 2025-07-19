Политик Миронов предложил ограничить торговые наценки на мороженое

В России из-за жалоб потребителей предложили установить планку для наценки на мороженое. Соответствующую инициативу выдвинул лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов, сообщает РИА Новости .

«Нужно ограничивать торговые наценки на мороженое, устанавливать определенный потолок накрутки к оптовой цене», — заявил Миронов.

По словам политика, он часто получает письма от жителей страны, которые недовольны стоимостью мороженого. Ему сообщают, что в магазине стоимость лакомства в 2025 году достигает почти 120 рублей, а в парках и других общественных местах купить мороженое можно минимум за 200-250 рублей.

Миронов заявил, что производители мороженого объясняют рост цены затратами на производство. По их словам, сырье и логистика дорожают, и это приводит к поднятию цены на конечный продукт.

«Но есть стойкое ощущение, что тут банальное стремление заработать. Резкий рост цен начинается с мая и доходит до пика в летний сезон», — заявил Миронов.

Политик уверен, что в сферу производства мороженого нужно ввести контроль за ценой, установив предельную планку стоимости. Миронов отметил, что основными потребителями мороженого являются семьи с детьми, где не всегда есть высокий доход, а потому обычное лакомство превращается в роскошь. Особенно, если семьи многодетные.