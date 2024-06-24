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Оборот розничной торговли в Щелкове достиг 17,1 млрд рублей в 2024 году

По итогам первых четырех месяцев 2024 года показатели социально-экономического развития Щелкова показали умеренный рост. Предприятиями отгружено продукции почти на 66 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Основной вклад в прирост внесли обрабатывающие производства — здесь отгрузка составила 56,8 млрд рублей, что выше аналогичного периода 2023 года на 17,5%. Доля производства пищевых продуктов в денежном выражении превысила 10 млрд рублей, прирост составил 14,2%. Почти в два раза выросли значения в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.

Оборот розничной торговли достиг 17,1 млрд рублей, показав прирост 22,8%. Объем интернет-торговли составил 9,2% от розничных продаж.

По итогам января — марта 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 13,9% и составила 92 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.