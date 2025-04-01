Подмосковным производителям расскажут об участии в зарубежных мероприятиях

Предпринимателей Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре «Участие в зарубежных мероприятиях». Мероприятие состоится в онлайн-формате 1 апреля, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО).

Мероприятие предназначено для субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих узнать больше о возможностях участия в зарубежных мероприятиях. Спикером выступит генеральный директор компании AVS, занимающейся организацией международных выставок, Антон Вазимов.

На вебинаре участники узнают, как не допустить типичных ошибок при подготовке к выставке, как спрогнозировать и оценить результативность участия, как снизить затраты компании, как грамотно оформить стенд и как превратить посетителей в клиентов. Также эксперт ответит на интересующие вопросы.

Вебинар пройдет 1 апреля с11:00 до 13:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке: https://exportmo.ru/uchastievzarubezhnyhmeropriyatiyah2025. Регистрация открыта до 10:00 1 апреля. Ссылка на вебинар придет на почту. По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону: 8(495)150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте: vsv@exportmo.ru.

Фонд оказывает различные услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах — на сайте Фонда: https://exportmo.ru.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.