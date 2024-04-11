Подмосковным предпринимателям расскажут о правилах подбора эффективных сотрудников

18 апреля для подмосковных предпринимателей пройдет бесплатный вебинар «Как выйти из операционки через точный найм». Организатором вебинара выступает центр «Мой бизнес» Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Спикером вебинара выступит руководитель рекрутингового агентства HR-FACTOR Дина Бочкова. Участники узнают, как правильно подбирать сотрудников, чтобы они помогли бизнесу выйти на новый уровень, избавиться от операционных задач и повысить прибыль. Вебинар полезен для тех, кто хочет масштабировать бизнес и освободить время для личных дел.

Вебинар состоится 18 апреля в 11:00. До 18:00 17 апреля необходимо зарегистрироваться по ссылке. Участие бесплатное. Ссылка на подключение к вебинару придет на электронную почту.

Напомним, поддержка бизнеса в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России. Куратором нацпроекта является первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Информация об образовательных мероприятиях для бизнеса Подмосковья доступна на инвестиционном портале региона и в Telegam-канале «Мой бизнес | Московская область».