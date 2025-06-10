Подмосковный производитель получил сертификат качества в производстве медизделий

Компания «ВестМедГрупп», которая является резидентом ОЭЗ «Дубна», прошла сертификацию системы менеджмента качества в области производства медицинских изделий. Этот стандарт устанавливает четкие правила организации процессов, связанных с управлением качеством продукции на всех стадиях ее жизненного цикла: начиная с проектирования и заканчивая изготовлением, хранением, транспортировкой, монтажом, техническим обслуживанием и предоставлением соответствующих услуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Система менеджмента качества компании «ВестМедГрупп», используемая при разработке и производстве широкого спектра медицинских изделий — от оборудования для респираторной поддержки и мониторов физиологических показателей до аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинских консолей и диагностического офтальмологического оборудования — официально сертифицирована как соответствующая международным стандартам.

Сертификация подтверждает высокий уровень контроля качества производимой продукции, гарантируя надежность и эффективность медицинского оборудования и материалов. Важность этого достижения позволяет компании «ВестМедГрупп» существенно расширить свою долю рынка и укрепить позицию среди лидеров индустрии.

Компания «ВестМедГрупп» — один из лидеров российского рынка в сегменте инноваций, разработок и высокотехнологичного производства медицинского оборудования. Компания реализует проекты по оборудованию медицинских учреждений в России и за рубежом, выполняя полный цикл работ: проектирование, строительство и оснащение современным оборудованием.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории региона работают 70 индустриальных парков, которые доказали свою эффективность и привлекательность для инвесторов за счет удобных условий.

«Смысл 70 индустриальных парков, которые работают в разных городских округах, заключается в том, что инвестор, по сути, приходит на все готовое. У него есть полное представление о том, какой газ, сколько электричества, какие дороги. Все это является весомым и заметным преимуществом», — сказал Воробьев.