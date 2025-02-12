Подмосковный производитель косметики расширяет производство в Дубне

Компания «Полекс Бьюти» уже в этом году планирует запустить третью очередь завода по производству косметических средств для волос. Инвестиционный проект реализуется на территории подмосковной особой экономической зоны «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Запуск третьей очереди завода по производству косметики компании „Полекс Бьюти“ запланирован уже на III квартал 2025 года. В следующем году инвестор планирует завершить и четвертую очередь своего масштабного инвестпроекта. Объем заявленных инвестиций в 3 и 4 очереди проекта составит 550 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект превысит 1,4 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также сообщила, что параллельно компания оснащает действующее производство оборудованием и программным обеспечением, необходимым для маркировки продукции, что свидетельствует о высоких стандартах качества работы предприятия. Маркировка предполагает нанесение кода на товар, по которому отслеживается вся цепочка производства и реализации продукции. Все сведения о маркированной продукции находятся в национальном каталоге товаров.

«Наше предприятие постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции, и в настоящее время в портфеле компании уже более 700 наименований. Вся продукция, производимая на заводе, разрабатывается на базе собственной исследовательской лаборатории. Обязательная маркировка гарантирует потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемой продукции, что очень важно и для ее потребителей, и для имиджа компании», — рассказал заместитель генерального директора ООО «Полекс Бьюти», директор завода в Дубне Сергей Большаков.

Процесс оснащения каждой производственной линии завода, расположенного на территории особой экономической зоны, а также склада готовой продукции необходимым комплектом оборудования для маркировки завершится до 1 июля 2025 года — моменту официального старта обязательной маркировки средств для волос. При этом некоторые виды продукции уже сейчас маркируются в тестовом режиме.

Сегодня на своем предприятии резидент ОЭЗ «Дубна» выпускает более 1,5 млн единиц профессиональной косметики для волос в месяц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.