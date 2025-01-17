Подмосковный производитель игровых комплексов вложил 300 млн руб в расширение

Компания «Лебер», занимающаяся производством и установкой детских игровых и спортивных площадок, в прошлом году выпустила более 10 тыс. изделий, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Свою продукцию предприятие поставляет не только по всей России, но и в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Монголию, Иорданию и другие страны.

«На протяжении 2024 года компания «Лебер» проводила модернизацию производственного комплекса, склада и транспортного сектора, что позволило не только увеличить объемы выпуска готовой продукции, но и сократить сроки отгрузки. В наращивание производственных мощностей компания инвестировала более 300 млн рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Помимо этого, в течение прошлого года компании удалось в три раза увеличить собственное конструкторское бюро, которое занимается разработкой и проектированием игровых площадок.

Среди разработок, например, 6 новых концептуальных линеек игрового оборудования, которые объединяют современный дизайн, большие возможности для кастомизации и доступную стоимость.

Для расширения ассортимента игровых комплексов из дерева в прошлом году компания «Лебер» запустила новую производственную площадку и деревообрабатывающее производство, которое уже в 2025 году позволит заместить часть закупаемого бруса для собственных нужд компании.

«В прошлом году первые детские площадки нашей компании появились в Марокко, Иордании и Абу-Даби, столице ОАЭ. В планах — поставки в Катар, Оман, а также в Бразилию. Мы собираемся продолжить увеличивать объемы выпуска и осваивать новые виды продукции. Будем внедрять больше цифровых решений для автоматизации и мониторинга производственных процессов», — прокомментировал генеральный директор компании «Лебер» Артем Сорокин.

На рынке парковой мебели и детских площадок «Лебер» работает с 2010 года. Изначально компания занималась торговлей, потом начала самостоятельно разрабатывать дизайн и размещать заказы на контрактном производстве. Спустя пять лет было организовано собственное производство.

На своем предприятии компания отталкивается не от сезонных заказов, а от наличия готовой продукции и непрерывного выпуска. Это позволяет работать на полную мощность круглый год и наполнять склад готовой продукции в период низкого спроса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

Он добавил, что Подмосковью интересны идеи иностранных инвесторов.