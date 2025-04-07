Подмосковных предпринимателей 9 апреля приглашают на бесплатный вебинар

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9 апреля центр «Мой бизнес» Московской области проведет бесплатный вебинар «Бизнес-модель и продукт как основа бизнеса» для предпринимателей региона, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Участники узнают, как избежать потерь, создать устойчивый бизнес и масштабировать его с помощью юнит-экономики. Также эксперт расскажет о востребованности продуктов и принципах формирования линейки товаров. Спикером выступит сертифицированный бизнес-тренер, председатель комитета по развитию креативных индустрий МОО «ОПОРА РОССИИ» Ирина Патрикеева.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 9 апреля в 12:00. Подключиться можно по ссылке.

Актуальная информация о текущих и планируемых тренингах, вебинарах и программах обучения для бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора». Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.