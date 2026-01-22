Подмосковные компании пригласили на выставку продуктов питания UzFood 2026 в Ташкенте

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает компании региона принять участие в международной выставке продуктов питания UzFood 2026, которая пройдет с 1 по 3 апреля в Ташкенте, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Международная выставка UzFood 2026 станет ключевым событием в пищевой промышленности Узбекистана. Мероприятие пройдет с 1 по 3 апреля 2026 года в Ташкенте.

Участие позволит подмосковным производителям представить свою продукцию на узбекистанском рынке, установить деловые контакты с местными закупщиками и дистрибьюторами, а также ознакомиться с актуальными тенденциями регионального продовольственного сектора.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области профинансирует аренду выставочных площадей, регистрационные сборы и оформление коллективного регионального стенда. Расходы на перелет и проживание участники оплачивают самостоятельно.

Для участия необходимо подать заявку на сайте до 6 февраля включительно. Дополнительная информация о международных мероприятиях для экспортеров доступна на сайте фонда. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что доля региона в общем товарообороте между РФ и Республикой Узбекистан составляет около 8%. Показатель Подмосковья в товарообороте достиг 833 млн долларов.

«Товарооборот между Московской областью и Республикой Узбекистан достиг 833 миллионов долларов США Это в два раза больше, чем в 2020 году», — сказал Воробьев ходе II совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.