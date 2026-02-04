Подмосковные компании приглашают на международные выставки в 2026 г

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает предпринимателей региона принять участие в международных выставках в 2026 году, сообщает пресс-служба АНО «АИР» и министерства инвестиций.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области сформировал перечень международных выставок, которые пройдут в 2026 году в Узбекистане, Китае, Египте, Казахстане, Ташкенте и других странах. Для подмосковных компаний участие будет организовано при поддержке фонда: он профинансирует аренду выставочных площадей, регистрационные сборы и застройку коллективного регионального стенда. Расходы на перелет и проживание участники оплачивают самостоятельно.

Ближайшее мероприятие — международная выставка Agro Expo 2026 Mongolia, которая пройдет с 3 по 5 апреля в Монголии.

Предприниматели Московской области также могут принять участие в международных бизнес-миссиях или пройти бесплатное обучение на специализированных вебинарах. Подробная информация о мероприятиях и подача заявок доступны на сайте.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Дополнительные сведения о поддержке экспортеров размещены на инвестпортале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что доля региона в общем товарообороте между РФ и Республикой Узбекистан составляет около 8%. Показатель Подмосковья в товарообороте достиг 833 млн долларов.

«Товарооборот между Московской областью и Республикой Узбекистан достиг 833 миллионов долларов США Это в два раза больше, чем в 2020 году», — сказал Воробьев ходе II совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.