Подмосковные экспортеры представили товары на сессии в Пскове

Подмосковные компании приняли участие в международной закупочной сессии в Пскове в рамках межрегионального промышленного кооперационного форума. Региональный фонд поддержки ВЭД компенсировал бизнесу расходы на участие, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области помог предприятиям региона представить продукцию на международной закупочной сессии, которая прошла в Пскове в рамках деловой программы межрегионального промышленного кооперационного форума.

В мероприятии участвовали компании сегмента товаров повседневного спроса (FMCG). Они презентовали продукцию, провели переговоры и обсудили условия сотрудничества с потенциальными партнерами из Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Участники получили возможность выхода на зарубежные рынки и доступ к готовой В2В-инфраструктуре при минимальных временных и ресурсных затратах.

Расходы на участие подмосковных компаний взял на себя фонд поддержки ВЭД МО. Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Информация о международных мероприятиях для экспортеров размещена на сайте https://exportmo.ru/events. Подробнее о мерах поддержки — на инвестпортале https://export.invest.mosreg.ru/catalog.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.