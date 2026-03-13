Подмосковные бренды стали лидерами продаж в регионе

Подмосковные производители заняли первое место по объему продаж собственных брендов в регионе по данным маркетплейса Wildberries. Большая часть продукции также реализуется в других субъектах РФ и за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

По данным Wildberries, 11% от общего объема продаж подмосковных брендов приходится на рынок Московской области, 84% продукции реализуется в других регионах России и еще 5% — за рубежом.

«По объему продаж подмосковные бренды занимают первое место в Московской области. В целом на внутренний региональный рынок приходится 11% от общего объема продаж подмосковных брендов, еще 84% продается в других субъектах РФ, 5% — за рубежом», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На платформе зарегистрировано 36,8 тыс. продавцов из Подмосковья, включая производителей с собственными брендами. Они предлагают косметику, спортивные и детские товары, автотовары, продукты питания и товары для дома.

«Покупателям важно происхождение товара и его аутентичность. Мы поддерживаем тренд на потребительский патриотизм. 12 марта 2026 года к проекту „Платформа роста“ присоединились предприниматели Подмосковья, а в разделе „Сделано в Московской области“ представлено более 50 тыс. товаров. По итогам исследования за 2025 год регион вошел в число лидеров по доле предпринимателей с высокими оборотами на Wildberries», — рассказала директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства РВБ (Wildberries & Russ) Юлия Полетаева.

Подмосковные компании также могут компенсировать до 50% затрат на услуги маркетплейсов по региональной программе «Маркетплейсы». Максимальный размер поддержки составляет 500 тыс. рублей. Подробности размещены на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.