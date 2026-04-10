Подмосковное УФАС возбудило дело из-за спам-рассылки

В управление обратился житель региона с жалобой на рекламные письма издательства, которые поступали на электронную почту без его согласия.

После проверки обращения антимонопольный орган возбудил дело в отношении хозяйствующего субъекта по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия адресата.

Если вина компании будет установлена, ей грозит административный штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

