Подмосковное УФАС оштрафовало главу «Амулет Групп»

сегодня в 18:41

Московское областное УФАС России назначило штраф 20 тыс. рублей директору ООО «Амулет Групп» за незаконную рекламную рассылку по электронной почте. Решение принято после обращения гражданина, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство обратился гражданин, который сообщил о получении рекламного письма от ООО «Амулет Групп» без предварительного согласия. В рассылке предлагались полиэтиленовые трубы, трубы ПНД, комплектующие и фасонные изделия, а также услуги горизонтально-направленного бурения.

По итогам проверки управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Эта норма запрещает распространение рекламы по электронной почте без согласия адресата.

УФАС признало рекламу ненадлежащей и вынесло постановление о привлечении директора компании к административной ответственности. Размер штрафа составил 20 тыс. рублей.

