Подмосковная компания расширит производственные мощности в Серпухове

В подмосковном Серпухове компания «Ньюфрост» готовится к расширению производства. Предприятие планирует нарастить выпуск термостабилизаторов грунта с использованием новых материалов и элементов интенсификации теплообменных процессов. Для реализации инвестиционного проекта компании предоставлен земельный участок в аренду на льготных условиях. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В развитие производственных мощностей предприятия «Ньюфрост» будет инвестировано 87,1 млн рублей. Запуск производства запланирован на 2027 год. Расширение предприятия позволит дополнительно создать более 10 рабочих мест. Проектная мощность позволит выпускать 10 тыс. термостабилизаторов грунта ежегодно», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ожидается, что предприятие выйдет на полную производственную мощность в течение первого года работы.

«Реализовывать свой инвестпроект компания будет на предоставленном земельном участке площадью 0,8 га. После его успешной реализации предприниматель получает право выкупа арендованной земли за 15% от ее кадастровой стоимости», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Компания «Ньюфрост» является производителем термостабилизаторов грунта, систем для проведения геотехнического мониторинга зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах. Основными заказчиками являются «Газпром», «РЖД», «АЛРОСА» и другие.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона:https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.