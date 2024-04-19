Подмосковная компания применяет уникальные технологии прокладки трубопроводов

Компания «Сентябрь» из подмосковной Балашихи применяет уникальные технологии Direct Pipe по бестраншейной прокладке трубопровода. Такой метод позволяет прокладывать магистральные трубопроводы в самых сложных местах на большие дистанции за короткое время. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, предприятие выполнило строительные работы на объекте по поручению ПАО «Газпром». Строительство переходов проводилось в городе Находка при использовании метода бестраншейной прокладки. Он обеспечивает одноэтапную операцию, во время которой рабочее пространство требуется только вблизи стартового котлована. При этом подземная часть трубопровода, которая заранее сваривается, испытывается и выкладывается на стройплощадке, продавливается в грунт за один этап.

Он добавил, что компания прокладывает трубопроводы от самых маленьких полиэтиленовых стальных труб для различных целей до больших магистральных газопроводов диаметром 1 420 мм и на длину до 2 км. Например, в Москве нет ни одной улицы, под которой сотрудники предприятия из Балашихи не прокладывали какие-либо коммуникации.

Компания «Сентябрь» была основана в Балашихе в 1993 году. На предприятии трудятся порядка 100 человек. Парк организации насчитывает более 50 единиц спецавтотранспорта и вспомогательного оборудования, ряд установок с тяговым усилием от 12 до 250 тонн. За более чем 30-летнюю историю организация проложила десятки тысяч километров коммуникаций различного назначения и диаметра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.