Подмосковная компания готового питания расширила производство и обновила оборудование

Фрязинская компания, занимающаяся готовым питанием для сотрудников предприятий региона, произвела полную модернизацию оборудования, увеличила мощности и расширила производственные площади, потратив более 15 млн рублей за счет полученных инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В прошлом году компания получила субсидию в размере 4 млн рублей на новое оборудование, благодаря которой уже в этом году запустится десертная линейка и консервный цех, а также увеличится штат на 30% и выручку в 1,5 раза.

На фабрике уже работают 8 цехов, а также имеются складские помещения для хранения готовой продукции и цеха для сбора отгрузок. Ежедневно на производстве выпускается более 500 кг готовой пищевой продукции различного назначения. Производственный штат фабрики состоит из 16 специалистов.

Кулинария каждый день обеспечивает клиентов готовой едой, напитками и десертами с быстрой доставкой по Фрязино и ближайшему Подмосковью.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.