Подмосковье вошло в тройку лидеров по поддержке МСП

Московская область заняла третье место в России по объему средств, привлеченных малым и средним бизнесом из приоритетных отраслей в 2025 году. Предприятия региона получили 18 млрд рублей с использованием инструментов Национальной гарантийной системы, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В 2025 году малый и средний бизнес из приоритетных отраслей по всей стране привлек почти 320 млрд рублей при поддержке Национальной гарантийной системы, оператором которой выступает корпорация МСП. Финансирование получили около 16 тыс. предприятий из обрабатывающей промышленности, туризма, науки, сферы информации и связи.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что объем господдержки МСП в 2025 году сохранен на уровне 1 трлн рублей.

«Поддержка малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях необходима для устойчивого развития экономики и обеспечения технологического лидерства. Более трети средств направлено в обрабатывающую промышленность, научно-техническую деятельность, туризм, информацию и связь», — отметил Решетников.

По его словам, по итогам января 2026 года доля приоритетных отраслей среди новых зарегистрированных МСП составила 24%, а среди выбывших из реестра — 19%, что свидетельствует о естественном росте сегмента.

Генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что в 2025 году каждый четвертый рубль господдержки предприниматели получили благодаря «зонтичным» поручительствам.

«Этот инструмент позволяет привлекать финансирование при недостатке залогового обеспечения. Более 3 млрд рублей получили производители станков и промышленных роботов, еще 11,5 млрд рублей — малые технологические компании», — пояснил Исаевич.

В числе лидеров по объему привлеченных средств — Москва (68,4 млрд рублей), Санкт-Петербург (18,7 млрд рублей) и Московская область (18 млрд рублей). Также в пятерку вошли Свердловская область и Пермский край.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.