Подмосковье вошло в топ-3 по заявкам на получение поддержки в роботизации предприятий

ФЦК поможет российским предприятиям внедрять роботов в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации», который курирует Минпромторг России. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«До 2030 года эксперты ФЦК помогут внедрить робототехнические комплексы 1,5 тыс. предприятий. Наша задача — найти процесс в производственной системе, где установка робота принесет максимальный эффект: будь то сокращение издержек или увеличение объема выпускаемой продукции. После детального изучения всех процессов на предприятии готовим индивидуальные рекомендации по внедрению робототехнических комплексов. Предоставляем не только конкретный план действий, но и просчитываем экономическую модель», — сообщил генеральный директор ФЦК Максим Папушенко на профильной сессии форума «Металлообработка-2025».

Проект по роботизации производства длится два месяца и начинается с диагностики текущего состояния предприятия и определения «узких мест». Эксперты ФЦК определяют функциональные требования к робототехнике и подбирают оптимальную конфигурацию робототехнического комплекса. Кроме того, проводится комплексная оценка его экономической целесообразности: рассчитываются текущие экономические показатели производственного участка, стоимость внедрения роботов и экономический эффект от их использования.

Для участия уже отобраны 106 предприятий из 41 региона. Наибольшее количество заявок поступило из Тверской, Московской и Нижегородской областей. 52 компании уже подписали соглашения. На семи производствах эксперты ФЦК закончили работу и в ближайшее время представят свои рекомендации.

Намерение стать участниками выразили семь компаний Московской области — АО «ЗиО-Подольск», ООО «Старатели», ООО «Кухни Триволи», АО «Холдинговая компания Элинар», АО «Загорский трубный завод», ООО «НПП Квалитет».

Максим Папушенко отметил, в своей работе по роботизации производств ФЦК опирается на многолетний опыт в повышении операционной эффективности предприятий нацпроекта «Производительность труда», который курирует Минэкономразвития России. Качественная роботизация, по мнению генерального директора ФЦК, возможна только на эффективных принципах управления и современной технологической основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.