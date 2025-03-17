Подмосковье удвоило выпуск инновационной продукции

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные по объему отгрузки инновационной продукции в России по итогам 2023 года. Общий объем отгрузки инновационных товаров собственного производства, работ и услуг в отчетном периоде превысил 8,3 трлн рублей. По этому показателю Московская область вошла в тройку ведущих регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В 2023 году предприятия Подмосковья отгрузили инновационной продукции на сумму 657 млрд рублей. Таким образом, в общем объеме выпускаемой в регионе продукции инновационные товары занимают почти 12%. При этом за пять лет — с 2019 по 2023 год — объем отгрузки инновационных товаров в Подмосковье вырос почти в 2,2 раза», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Рост объема производства и, соответственно, отгрузки инновационной продукции связан, в том числе, с активным развитием импортозамещающих производств. Так, сегодня многие инвесторы, реализующие проекты технологического суверенитета, ориентируются на собственные разработки и инновации, обеспечивая рынок инновационными продуктами и услугами.

Московская область активно развивает это направление. Реализация проектов импортозамещения позволит региону еще больше увеличить объемы выпускаемой инновационной продукции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.