Подмосковье стало лидером по производству мясных консервов в России в 2025 году

Подмосковье заняло первое место в России по объему производства мясных консервов по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Современные мясные консервы становятся все более популярными благодаря улучшенным технологиям производства и высокому качеству продукта. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что современные консервы содержат минимум добавок и могут быть частью сбалансированного питания.

Эксперты выделяют пять основных причин для включения консервов в рацион: они являются источником качественного белка, сохраняют микроэлементы и витамины благодаря щадящей обработке, имеют длительный срок хранения, содержат минимум ингредиентов и помогают экономить время и средства.

В 2025 году объем производства мясных консервов в Подмосковье превысил 93,2 тыс. условных банок, что составляет 14,8% от общероссийского объема и 46,6% в Центральном федеральном округе. Ведущими производителями стали ЗАО «Лыткаринский МПЗ», ООО «МПК «Селятино» и ООО «ПК Мамир», которые внедряют современные технологии и поддерживают высокие стандарты качества.

В министерстве подчеркнули, что рост производства консервов укрепляет продовольственную безопасность страны и подтверждает доверие потребителей к продукции подмосковных предприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.