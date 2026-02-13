Подмосковье произвело более трети сыров Центрального федерального округа в 2025 г

Московская область в 2025 году выпустила 167,6 тыс. тонн сыра, заняв первое место в ЦФО и обеспечив 36% регионального производства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сыр остается одним из самых востребованных продуктов в рационе россиян. В Московской области исторически сложились традиции сыроварения: первый промышленный выпуск твердого сыра был организован именно в регионе, а один из населенных пунктов даже изобразил головку сыра на своем гербе.

По итогам 2025 года объем производства сыров в Подмосковье достиг 167,6 тыс. тонн. Регион занял лидирующую позицию в Центральном федеральном округе, обеспечив 36% всего объема сыров округа, и стал первым в России с долей 19,2% в общероссийском производстве.

Крупнейшими производителями сыра в Московской области являются предприятия «Сыровар», «Рота Агро», «Истринская сыроварня» и другие. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что развитие сыроварения в России активизировалось при Петре I, когда были приглашены голландские мастера. Сегодня Подмосковье сохраняет традиции и устанавливает стандарты качества, предлагая широкий ассортимент продукции — от классических твердых сортов до современных авторских сыров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.