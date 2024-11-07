Подмосковье продолжит обновление коммунальной и транспортной инфраструктуры

В составе инвестиционных расходов бюджета Подмосковья на 2025–2027 годы приоритетными направлениями являются развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

На 2025 год на модернизацию объектов теплоснабжения выделяется 40 млрд рублей. Планируется провести работы по строительству и реконструкции 330 котельных, из которых 162 — вводные, а также отремонтировать 490 км сетей теплоснабжения.

В следующем бюджетном цикле будут продолжены мероприятия по поддержанию в надлежащем состоянии объектов водоснабжения и водоотведения (в том числе коллекторы и канализационные насосные станции). В 2025 году запланированы работы на 224 объектах с общим объемом финансирования 12,3 млрд рублей, из них 131 объект планируется ввести в эксплуатацию. Всего за 3 года планируется реализовать 297 объектов с объемом финансирования 60 млрд рублей.

В сфере дорожного строительства в 2025 году предусмотрено финансирование в объеме 33 млрд рублей для проведения работ на 86 объектах. Также запланирован ремонт 170 объектов дорожного хозяйства.

В сфере транспортной безопасности продолжится строительство разноуровневых переходов через железно — дорожные пути, 5 новых объектов планируется ввести в 2025 году, расходы составят 1,2 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.