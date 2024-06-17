Подмосковье поставило новый рекорд по производству соусов

В Лыткарино установлен новый рекорд России. На территории производственного комплекса ООО «Европродукт» (бренд «Тамаки») сотрудники компании нарисовали самое большое количество бутылок соусов, используя при этом соусы собственного производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сотрудники предприятия создали арт-объект рекордных размеров: длина полотна составляет 5 метров, а его высота — 1,5 метра. На полотне, получившем название «Соус как искусство», изображено 22 соуса. На это компания потратила 5 литров соусов собственного производства. На создание шедевра ушло 4,5 часа, в этом процессе приняли участие порядка 150 человек.

Таким необычным образом компания «Европродукт», выпускающая продукцию для паназиатской, европейской и кухни фьюжн, отметила свой 15-летний юбилей.

На собственном предприятии, где и был поставлен новый рекорд, компания производит более 40 видов соусов для любой кухни мира. Эта продукция не раз занимала первые места на профессиональных выставках и неоднократно получала высокие оценки экспертов.

Данный всероссийский рекорд для предприятия тоже не стал первым. В сентябре 2023 года компания зафиксировала рекорд на «Самую большую порцию поке с лососем» весом 172,5 кг, приготовленную с авторским соусом Поке Tamaki.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхоз производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.