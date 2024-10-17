Подмосковье наращивает логистические мощности

К концу 2024 года объемы ввода складских объектов в Московской области могут достигнуть показателя в 2,1 млн кв. м., свидетельствует аналитика NF Group. Прогнозы экспертов обоснованы и подтверждаются ежегодным ростом грузооборота в столичном субъекте России. В ГК «Деловые Линии» этот показатель ежемесячно увеличивается на 5%.

«Каждый день наше подразделение в Мытищах обрабатывает около 2000 отправлений. Рост заказов на перевозку в городах Московской области и стремление поддерживать высокий уровень сервиса побудило нас расширить складские мощности. В Химках и Видном мы открыли новые терминалы, а в Мытищах— переехали в более просторный комплекс», — отметили в пресс-службе перевозчика.

О расширении логистических активов в Московской области заявляют и другие участники рынка. Например, в поселке Никольское Дмитровского округа в октябре 2024 года завершится строительство складского комплекса площадью 53 тыс. кв. м. Благодаря проекту в населенный пункт удалось привлечь около трех миллиардов рублей инвестиций. Новый транспортно-логистического хаб строится и в Селятино. Партнёрство Китая, Казахстана и Подмосковья привело к появлению в поселке склада площадью 65 тыс. кв. м., территории для хранения 10 тыс. легковых автомобилей, а также 3 км дополнительных ж/д путей.

Драйверами спроса на логистическую инфраструктуру остается бизнес: транспортные компании, онлайн-ритейлеры и представители малого и среднего предпринимательства (МСП). Увеличение количества последних в Московской области фиксируют на государственном уровне.

«Сегодня сектор МСП является значимой частью экономики Подмосковья — по статистике, каждый третий житель региона трудоустроен в компаниях, относящимся к малому и среднему бизнесу. И количество таких компаний в подмосковных округах продолжает расти», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам представителя ведомства, с начала года региональный гарантийный фонд выдал местным предпринимателям поручительства на сумму свыше 5 млрд рублей. Подобные меры только увеличивают стремление бизнеса к наращиванию объёмов продаж, что положительно сказывается на логистическом потенциале Подмосковья.

Рост предпринимательской активности и дальнейшее увеличение складских мощностей позволит региону привлекать новые инвестиции. Напомним, область уже несколько лет сохраняет высокий уровень инвестиционной привлекательности для бизнеса и входит в число лидеров внедрения Регионального инвестстандарта.