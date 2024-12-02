Подмосковье на 60% увеличило экспорт продукции АПК в Саудовскую Аравию

Королевство Саудовская Аравия входит в десятку крупнейших торговых партнеров Московской области в сфере агропромышленного комплекса. По итогам 11 месяцев с начала года экспорт продукции увеличился на 60% в стоимостном выражении к показателям аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Наибольшую долю в структуре закупок страны занимает говядина, рост экспорта составил 65,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставка колбасных изделий увеличилась на 52%, мяса птицы — на 18,3%. Также в Королевство экспортируются зернобобовые, баранина, макаронные изделия, чай, кофе, корма для животных.

Подмосковные производители активно развивают сотрудничество с зарубежными партнерами. Так, в ноябре в столице Саудовской Аравии прошла бизнес-миссия региональных компаний, в которой приняли участие и предприятия агропромышленного комплекса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.