Почти у половины ведущих российских застройщиков жилья сократились доходы

В первом полугодии 2025 года девять компаний из топ-20 российских застройщиков жилья зафиксировали падение доходов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию от консалтинговой фирмы Macon, основанной на данных госкомпании «Дом.РФ».

Самое большое падение выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали холдинг Setl Group (снижение на 41% до 52 млрд рублей), ГК «Югстройинвест» (падение на 45% до 29 млрд рублей) и ГК «Точно» (уменьшение на 43% до 10 млрд рублей). В список девелоперов с отрицательной динамикой также вошли компании «Расцветай», «Эталон», «Самолет», A101, Level Group и «Брусника».

Интересно, что при уменьшении доходов застройщики не сокращают объемы строительства. Как отмечают эксперты Macon, большинство компаний даже нарастили темпы возведения жилья.

Директор по стратегическому маркетингу Level Group Александра Мамохина подтвердила эту тенденцию: более половины девелоперов из первой десятки лидеров рынка показали снижение доходов по сравнению с предыдущим годом.

При этом спрос на новое жилье упал из-за изменений в ипотечных программах, сообщает представитель Setl Group. Отмена льготной ипотеки с июля 2024 года и более жесткие условия по другим кредитным предложениям негативно повлияли на рынок новостроек.