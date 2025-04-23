Пленарная дискуссия на тему контрактной системы открыла форум «ГОСЗАКАЗ-2025»

В Санкт-Петербурге стартовал юбилейный форум «ГОСЗАКАЗ», который продлится по 25 апреля. Деловую программу мероприятия открыла пленарная дискуссия «Контрактная система: тенденции, перспективы, планы». Организатором выступила Академия контрактных отношений при поддержке комитета Государственной думы по защите конкуренции.

Кто принял участие

В дискуссии приняли участие представители власти и бизнеса, в частности, первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, заместитель руководителя казначейства Россиии Анна Катамадзе, замруководителя Федеральной антимонопольной службы Григорий Радионов, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова и директор ГБУ Москвы «Городское агентство управления инвестициями» Андрей Балук.

Слова участников

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта, выполнявший роль модератора сессии, отметил, что форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» за 20 лет своего существования стала важной площадкой для формирования экспертного сообщества и разработки законодательных инициатив. Начиная с 2016 года, предложения, выдвигаемые в рамках форума, служат основой для внесения изменений в профильные законы, в том числе 44-ФЗ и 225-ФЗ.

Законодательство в сфере закупок постоянно совершенствуется. Цифровизация закупочного процесса, включая закупки у единственного поставщика, была завершена к началу 2025 года, также была проведена реформа национального режима. Кроме того, укрепляется нормативно-методическая база на уровне регионов.

В ближайшем будущем планируется внесение изменений в 44-ФЗ, предусматривающих автоматизацию «малых закупок» с 1 июля 2026 года. Участники закупок получат расширенный спектр сервисов в ГИС ЕИС, а также единый порядок оформления и исполнения контрактов. При этом региональные каталоги, используемые субъектами РФ, такими как Москва и Республика Татарстан, например, будут сохранены, сообщила Анна Катамадзе.

Что удалось обсудить

Эксперты обсудили основные тенденции: запуск ГИС «Антикартель» для выявления картелей, контроль закупок в рамках национальных проектов, нововведения в ЕИС, изменения в Кодексе об административных правонарушениях и новые формы поддержки бизнеса. Особое внимание было уделено взаимодействию закупочного и бюджетного законодательства, в том числе в контексте межбюджетных трансфертов.

Москва подтвердила статус лидера по объему инвестиций, заключив 31 офсетный контракт и привлекши более 8 трлн рублей инвестиций в основной капитал, а также предложив широкий спектр мер поддержки, включая налоговые льготы и субсидирование кредитов.

Будущее контрактной системы

Российская контрактная система движется к всеобъемлющей цифровизации, большей прозрачности и открытости для бизнеса, с акцентом на привлечение инвестиций и стимулирование инноваций.

Пленарная дискуссия показала, что будущее контрактной системы связано с дальнейшей цифровизацией, усилением контроля за картелями, ростом инвестиционной активности и комплексной поддержкой бизнеса. Выводы и предложения, прозвучавшие на форуме, еще раз подтверждают его роль как ключевого драйвера законодательных и практических преобразований в сфере госзакупок.