Пиво и пуаре лидируют по росту цен среди алкогольных напитков

«Ценозавр» зафиксировал удорожание пива в России за год на 14,7%

Анализ стоимости алкогольных напитков в розничных сетях российских городов показал уверенный рост практически во всех исследуемых категориях. Об этом РИАМО сообщили специалисты сервиса мониторинга цен «Ценозавр», изучив динамику цен за период с февраля 2025 по февраль 2026 года.

Наибольший скачок стоимости зафиксирован в категории пуаре (грушевый сидр) объемом 0,75 литра. Его средняя цена увеличилась на 15,1%, достигнув отметки в 335,9 рубля за бутылку. Чуть менее значительно, но тоже существенно подорожало традиционное пиво: бутылка объемом 0,45 литра прибавила в цене 14,7%, и теперь в среднем по стране стоит 86,6 рубля.

Сидр (0,75 л) показал более сдержанный рост — 6,6%, поднявшись в цене до 322,5 рубля. Медовуха, традиционно пользующаяся спросом у потребителей, подорожала на 5,2%. Средняя стоимость бутылки медовухи (0,45 л) по итогам года составила 121,3 рубля.

В исследовании подчеркивается, что в расчет принимались средние цены без учета скидок и специальных акционных предложений, что позволяет оценить реальное изменение стоимости товаров на полке.

