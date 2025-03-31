Питьевую воду из Серпухова признали одной из лучших в России
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Питьевая вода из подмосковного Серпухова завоевала бронзу на всероссийском конкурсе качества, который проводился в Российском биотехнологическом университете, сообщает «Царьград».
В категории «Вода питьевая негазированная» бронзовая медаль досталась компании из деревни Райсеменовское городского округа Серпухов.
Всего в конкурсе участвовало более 150 образцов напитков от 57 компаний из всех регионов РФ. В жюри конкурса вошли 43 эксперта, в том числе доктора и кандидаты наук, отмечается в материале.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе запустили 159 новых предприятий с 2022 года.
«В этом году планируется реализовать еще 85 проектов, которые обеспечат 8,9 тыс. рабочих мест», — добавил глава Подмосковья.