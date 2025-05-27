Первый в РФ 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом создали в Москве

Первый в России 3D-принтер по технологии селективного лазерного сплавления для крупногабаритной печати металлом показали на выставке «Металлообработка-2025». Данное оборудование представило бизнес-направление «Аддитивные технологии» госкорпорации «Росатом» (входит в топливный дивизион), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

По его словам, одной из главных задач московской промышленности является развитие аддитивных технологий.

«Сегодня применение технологий трехмерной печати открывает перед индустриальным сектором новые горизонты, трансформируя традиционные подходы к производству и проектированию. Москва имеет высокие компетенции в отрасли — компании не только активно используют технологию в работе, но и выводят на рынок инновационное и высокотехнологичное оборудование. Например, к 80-летнему юбилею атомной отрасли в столице был создан первый в России 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом», — заявил Гарбузов.

Печать высокопроизводительный 3D-принтер RusMelt 600М осуществляет из металлических порошков нержавеющей стали, никеля, титана, алюминия и кобальта, зона построения — 600×600×600 мм. У установки 4 иттербиевых лазера. Оборудование оснащено интеллектуальной системой по контролю за процессом плавления — она сообщает о нехватке расходных материалов и ходе печати. Также встроен механизированный комплекс разгрузки и очистки заготовок собственной разработки, он делает удобным изъятие готовой детали и облегчает эксплуатацию.

Гендиректор «Росатом Аддитивные технологии» госкорпорации «Росатом» Илья Кавелашвили уточнил, что это первый российский продукт подобного класса, собранный из отечественных комплектующих. Ранее его аналог выпускали только за рубежом.

«Серийный 3D-принтер RusMelt 600М разработан с учетом потребностей и пожеланий ведущих российских машиностроителей. Наш производственный план уже включает 8 таких машин, в том числе для экспортных заказов. До конца года планируем представить еще 2 модели для малогабаритной печати по технологии SLM. Тогда мы сможем с уверенностью сказать, что в „Росатоме“ создана полная линейка аддитивного оборудования не только по всем основным видам аддитивных технологий, но и для всех востребованных габаритов изделий», — отметил Кавелашвили.

На данном 3D-принтере можно изготавливать металлические детали сложной геометрии с высокой точностью без использования оснастки при очень высоком коэффициенте использования материала. Его возможно задействовать в любых отраслях, где необходим выпуск деталей из металлических сплавов. Установка закроет потребности промышленности в РФ по производству сложных механизмов для инновационных отраслей.

Столичный центр аддитивных технологий «Росатома» занимается сборкой и настройкой принтера. Еще здесь отрабатывают технологии 3D-печати и разрабатывают ПО под требования заказчиков.

Москва является крупнейшим в стране индустриальным и научно-инженерным центром. Открыто свыше 4,5 тыс. промпредприятий, где работают свыше 750 тыс. человек. Каждый год в столице появляются 150 технологичных компаний и реализуются десятки инвестпроектов. Промышленники могут получить более 20 системных инструментов, не только стимулирующих рост объемов производства, но и создающих благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий. Это повышает конкурентоспособность предприятий города в мире и укрепляет городскую экономику.