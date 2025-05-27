Первый российский плавучий госпиталь построили в Коломне

Компания «Порт Коломна» спроектировала и построила на собственных мощностях первый в стране речной плавучий госпиталь. Ранее речные плавучие госпитали создавались в России только за счет переоборудования судов. Новый теплоход медицинского назначения «Святитель Лука» был спущен на воду 27 мая 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций — промышленности и науки Московской области.

Плавучий госпиталь был построен на судостроительном производстве АО «Порт Коломна». Компания включена в Федеральный перечень системообразующих предприятий страны. На своих мощностях компания выполняет полный комплекс работ по строительству, ремонту и модернизации всех типов судов и объектов плавмеханизации. Судостроительное производство Порта включает собственное конструкторское бюро, цеха для сборки объемных секций, ремонтные цеха.

Проектирование и строительство судна «Святитель Лука» осуществлялось по заказу автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр профессиональной патологии».

Экипаж плавучего госпиталя будет состоять из 12 человек, количество медицинского персонала составит 25 специалистов. Госпиталь сможет одновременно принимать до 50 посетителей и обеспечивать автономность плавания по запасам провизии на срок до 30 суток. Теплоход подмосковного производства позволит обеспечить доступной медицинской помощью жителей удаленных регионов страны.

Перегон судна от места постройки до места эксплуатации будет осуществлять АО «Порт Коломна», причем значительная часть маршрута пройдет по Северному морскому пути.

Свое имя российский плавучий госпиталь получил в честь Святителя Луки — в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Это российский и советский хирург, который стал известен благодаря своим трудам в области медицины. Его наследие продолжает вдохновлять врачей и медицинских работников по всему миру. В 1995 году Лука был причислен к лику святых как местночтимый святой в Крыму, а в 2000-м на Архиерейском соборе был прославлен как святой Русской православной церкви.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.