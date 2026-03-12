Ждали 1,7%, а получили 15%: почему платежки по ЖКХ так сильно выросли

Заявленный рост на 1,7% тарифов ЖКХ с 1 января 2026 года касался только федеральной индексации итоговой суммы в платежках из-за повышения НДС с 20% до 22%, а не самих тарифов на коммунальные услуги, пояснил РИАМО ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Ранее сообщалось, что с 1 января тарифы выросли на 1,7%, что связано с увеличением ставки НДС с 20% до 22%, и этот рост был равномерным по всей стране. Рост на 15% в январе — это не повышение тарифов, а результат сложения нескольких факторов, которые совпали по времени, подчеркивает эксперт. Такой рост отражает годовой рост цен на услуги ЖКХ (январь 2026 г. к январю 2025 г.), включая предельные региональные индексы до 15–22% и другие причины, поясняет он.

«Главная причина путаницы — в разнице понятий „тариф“ и „итоговая сумма в квитанции“. Тариф — это цена за единицу ресурса (рубль за кубометр воды или гигакалорию тепла). А сумма в платежке — это итог, который складывается из тарифов, объема потребления, а также других платежей, которые не являются коммунальными тарифами. Росстат зафиксировал рост именно совокупных платежей населения на 15%, что означает, что люди стали платить больше не только из-за тарифов, но и из-за других составляющих», — отмечает Баранов.

Увеличен с 1,5 до 3 коэффициент для тех, у кого нет счетчиков (и кто платит по нормативу), и для людей без приборов учета платеж мог вырасти не на проценты, а в разы. В квитанции могли измениться такие графы, как «содержание жилья» и «взносы на капремонт», которые устанавливаются регионами и муниципалитетами. Сыграл свою роль и холодный январь: так как в большинстве регионов плата за отопление рассчитывается по фактическому потреблению, а расход тепла вырос, это стало самой дорогой строкой в квитанции, что увеличило общую сумму в ней, говорит эксперт.

«Все эти факторы наложились друг на друга, создав эффект шока: небольшой рост тарифов из-за увеличения НДС плюс резкий скачок платы за отопление из-за морозов плюс обнуление льготных коэффициентов для тех, у кого нет приборов учета, плюс повышение региональных взносов на капремонт. Таким образом, ситуация сложилась из-за того, что разные платежи выросли одновременно, хотя формально повышение тарифов (цен на ресурсы) в январе было минимальным», — объясняет ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

Если платежка за ЖКУ выросла значительно, то необходимо проверить, все ли данные там обоснованы, нет ли в ней каких-то навязанных услуг. В случае необходимости граждане могут обратиться за субсидией, если расходы на оплату коммунальных услуг превышают 10–22% от дохода семьи (в зависимости от региона), рекомендует он.

