Пенсия для мамы: экономист перечислил финансовые гарантии для многодетных в РФ

Доцент Финансового университета, кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что женщины с несколькими детьми в России будут иметь право на дополнительные выплаты к пенсии, сообщает Газета.ru .

«Первая группа гарантий связана с тем, что за периоды ухода за детьми начисляются дополнительные пенсионные баллы. За один год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 балла, за один год ухода за вторым ребенком — 3,6 балла, за один год ухода за третьим ребенком — 5,4 балла», — рассказал эксперт.

По его словам, во вторую группу гарантий входит возможность досрочной пенсии: мамы пятерых детей могут прекратить работать в 50 лет — на 10 лет раньше основного пенсионного возраста. В год женщина сможет получать 300 тысяч рублей, за 10 лет — около 3 миллионов. Ежегодно пенсии индексируются на уровень не ниже инфляции.

Мамы, родившие и воспитавшие четырех детей до 8 лет, смогут выходить на пенсию в 56 лет, троих — в 57 лет, уточнил экономист.