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Пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 5,1% с 1 октября

Пенсии военным пенсионерам в России будут проиндексированы на 5,1% с 1 октября 2024 года, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, ранее планировалось осенью проиндексировать военные пенсии на 4,5%.

«В связи с уточнением прогнозов инфляции до 5,1% предлагаются соответствующие изменения в механизм исчисления пенсий», — пояснил министр.

Ранее сообщалось, что в июне 2024 года российских пенсионеров ждет существенное повышение пенсий. Надбавку устанавливают только получателям страховой пенсии по старости. Таким образом, с 1 июня на прибавку пенсии в России смогут рассчитывать юбиляры и уволившиеся пенсионеры.

1 апреля 2024 года государственные пенсии были проиндексированы на 7,5%. Размер индексации был рассчитан исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.